Documentaire

Aujourd’hui nous allons vous parler de la sécurité routière. Quels sont les causes de cette hécatombe ? Quels sont les consignes de sécurité et quels sont les comportements que les automobilistes se doivent de respecter et d’adopter. Dans notre première partie nous allons vous parler des risques liés à la vitesse avec expert automobile. Ensuite nous allons à la rencontre de Monsieur CELLARD qui va nous éclaircir l’esprit sur le port de la ceinture. Nous allons egalement retrouver monsieur Barguil pour nous expliquer quels sont les effets de l’alcool et du cannabis dans notre cerveau. Et enfin nous allons voir monsieur Goyard qui va nous expliquer les dégâts que peut rendre les accident sur une voiture.