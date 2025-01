Documentaire

Un matin d’octobre 2008, à Villard-Bonnot, en Isère, un promeneur découvre le corps carbonisé d’un homme à l’arrière d’une voiture brûlée en bordure d’un champ de maïs. Il s’agit de Daniel Cano, 58 ans, un ouvrier chaudronnier qui vit à quelques centaines de mètres de là avec Manuela, 47 ans, son épouse. Dans un premier temps, les autorités pensent qu’il s’agit d’un suicide. Une thèse soutenue par Manuela, qui partage la vie de Daniel depuis 17 ans. Seulement, en regardant de plus près la vie de la victime, les enquêteurs vont découvrir un détail troublant. Un mois plus tôt, l’homme a réchappé par miracle à un incendie qui a démarré mystérieusement dans la chambre dans laquelle il dormait, seul. Sa femme aurait alors évoqué une bougie, malencontreusement renversée par le chien du couple. Mais cette explication peine à convaincre les enquêteurs. D’autant qu’ils vont découvrir que Manuela a eu un passé amoureux plus que tragique et mouvementé : ses quatre précédents conjoints ont tous perdu la vie ou failli mourir, dans des circonstances suspectes’

Un documentaire de Olivier SIMON

Première diffusion : 2018