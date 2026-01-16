Rien ne va plus entre cyclistes, automobilistes et scooters. A Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lille, la route est devenue...
Pablo Escobar a sûrement été l’homme le plus pourchassé au monde. Au début des années 1990, toutes les polices...
SnapChat serait le réseau social de la drogue. C’est en tout ce qu’a dit le Ministre de l’Intérieur Gérald...
Pour éviter que les détenues ne sombrent dans la dépression, la prison pour femmes multiplie les activités. Mais les...
Marseille sous les balles. Dimanche dernier, plusieurs fusillades éclatent dans 3 cités de la ville, sur fond de vendetta...
Des influenceurs star dans la tourmente. Basés à Dubaï, Marc et Nadé Blata sont ciblés par des dizaines de...
Ceslaw Bojarski, bricoleur méticuleux, inventeur de génie, père de famille affectueux et faux monnayeur, le plus talentueux de tous...
Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégapole du Midwest, John Butkovitch sort...
Ministre ou pas, personne ne passe ! Le périmètre de sécurité est le même pour tout le monde !...
De Albert Fish à Andreï Chikatilo, en passant par Jeffrey Dahmer, on se prépare à une plongée terrifiante dans...
La folie du deux-roues est aujourd’hui synonyme de nombreux excès. En vingt ans, 3 millions de motos et scooters...
Philippe Marchand, communément connu sous le sinistre surnom de « retraité dépeceur », s’inscrit dans les annales criminelles comme une figure...
Roy Norris était un tueur en série américain qui, en 1979, a enlevé, torturé, violé et assassiné cinq jeunes...
Quand un enquêteur recherche un Fuyard, il commence par effectuer de simple recherche administrative pour savoir où il réside....
Alex a 43 ans, il est gardien de la paix à Rouen. Et il a la peau noire. En...
C’est une disparition qui a bouleversé la France : celle de la petite Maëlys en août 2017 lors d’un...
Le 23 juillet 2006, Jean-Louis Courjault découvre deux nouveaux nés dans son congélateur. Quand le procès s’ouvre, le 9...
Cet employé du motel était présent le jour du drame qui frappa la chanteuse latino Selena. Grâce à lui,...
À Paris, la lutte contre la délinquance ne faiblit pas. Pickpockets, arnaqueurs et vendeurs à la sauvette sévissent chaque...
Dans les écoles du Chemin-Bas-d’Avignon à Nîmes, la journée de classe est rythmée par de drôles de cris qui...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site