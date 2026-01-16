Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Autos, motos, vélos : le champ de bataille Rien ne va plus entre cyclistes, automobilistes et scooters. A Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lille, la route est devenue...

Documentaire Pablo Escobar : le roi de la cocaïne Pablo Escobar a sûrement été l’homme le plus pourchassé au monde. Au début des années 1990, toutes les polices...

Documentaire Snapchat : le réseau préféré des dealers ? Bienvenue sur Uberweed SnapChat serait le réseau social de la drogue. C’est en tout ce qu’a dit le Ministre de l’Intérieur Gérald...

Documentaire Piégés par la drogue – dans l’enfer des prisons péruviennes Pour éviter que les détenues ne sombrent dans la dépression, la prison pour femmes multiplie les activités. Mais les...

Documentaire À Marseille, la guerre des gangs terrorise les habitants Marseille sous les balles. Dimanche dernier, plusieurs fusillades éclatent dans 3 cités de la ville, sur fond de vendetta...

Podcast L’affaire Ceslaw Bojarski Ceslaw Bojarski, bricoleur méticuleux, inventeur de génie, père de famille affectueux et faux monnayeur, le plus talentueux de tous...

Podcast John Wayne Gacy : l’ascension du clown Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégapole du Midwest, John Butkovitch sort...

Documentaire Démineurs de Paris, une unité de police hors du commun Ministre ou pas, personne ne passe ! Le périmètre de sécurité est le même pour tout le monde !...

Documentaire Les serial killers De Albert Fish à Andreï Chikatilo, en passant par Jeffrey Dahmer, on se prépare à une plongée terrifiante dans...

Documentaire Les 2 roues dans la ligne de mire La folie du deux-roues est aujourd’hui synonyme de nombreux excès. En vingt ans, 3 millions de motos et scooters...

Podcast Philippe Marchand, le retraité dépeceur Philippe Marchand, communément connu sous le sinistre surnom de « retraité dépeceur », s’inscrit dans les annales criminelles comme une figure...

Documentaire Dans la tête des tueurs Norris & Bittaker Roy Norris était un tueur en série américain qui, en 1979, a enlevé, torturé, violé et assassiné cinq jeunes...

Documentaire La traque d’un chauffard Quand un enquêteur recherche un Fuyard, il commence par effectuer de simple recherche administrative pour savoir où il réside....

Documentaire Balance ou lanceurs d’alerte : quand les policiers dénoncent leurs propres collègues Alex a 43 ans, il est gardien de la paix à Rouen. Et il a la peau noire. En...

Documentaire Affaire Maëlys: itinéraire d’un prédateur C’est une disparition qui a bouleversé la France : celle de la petite Maëlys en août 2017 lors d’un...

Documentaire L’affaire Véronique Courjault : les bébés congelés Le 23 juillet 2006, Jean-Louis Courjault découvre deux nouveaux nés dans son congélateur. Quand le procès s’ouvre, le 9...

Documentaire Fan absolue, elle lui tire dessus ! Cet employé du motel était présent le jour du drame qui frappa la chanteuse latino Selena. Grâce à lui,...

Documentaire Pickpockets, arnaques, vente illégale : la police en alerte à Paris À Paris, la lutte contre la délinquance ne faiblit pas. Pickpockets, arnaqueurs et vendeurs à la sauvette sévissent chaque...