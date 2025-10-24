Article

Derrière les hauts murs de La Clairière, à Genève, se joue une mission complexe : encadrer des mineurs placés en détention, souvent pour des faits graves, tout en préservant une ambition éducative. Dans cet univers fermé, le directeur adjoint occupe un rôle central, à l’interface entre les impératifs de sécurité, les attentes des autorités judiciaires et les besoins psychologiques des jeunes incarcérés.

Une institution à part dans le paysage genevois

La Clairière est le seul établissement fermé pour mineurs du canton de Genève. Officiellement classée comme structure médico-sociale, elle accueille des jeunes de 10 à 18 ans dans le cadre de mandats pénaux (détention préventive, peines ou mesures éducatives). Son fonctionnement, bien que distinct de celui d’une prison pour adultes, s’en rapproche sur de nombreux points : fermeture complète, surveillance constante, encadrement strict.

Le directeur adjoint de l’établissement est en première ligne pour faire tenir ensemble deux logiques parfois contradictoires : celle de la répression encadrée par la justice, et celle de la réinsertion par l’éducation.

Entre gestion de crise et pilotage éducatif

Au quotidien, le directeur adjoint doit jongler avec une réalité mouvante. Il supervise les équipes éducatives, coordonne les services médicaux et psychologiques, et garantit la sécurité de l’établissement. Chaque jour, il doit anticiper les tensions entre jeunes, gérer des cas de fugue, de violence, ou des situations de rupture familiale aiguë.

Mais son rôle ne s’arrête pas à la gestion : il est aussi force de proposition pour améliorer le parcours des jeunes. Cela passe par des projets d’ateliers, des suivis individualisés, et une collaboration étroite avec les éducateurs, psychologues et intervenants extérieurs.

Un équilibre précaire entre enfermement et accompagnement

L’un des grands défis du poste : maintenir une cohérence éducative dans un contexte de contrainte. Car si La Clairière est conçue pour protéger la société et le mineur lui-même, le risque de dérive vers un modèle trop carcéral est réel. Le directeur adjoint doit sans cesse veiller à ce que l’enfermement ne devienne pas une fin en soi, mais un point de départ vers une reprise de parcours.

La question de la durée de détention, souvent longue par rapport à d’autres cantons, ou les pratiques d’isolement disciplinaire, régulièrement critiquées par des ONG et des acteurs de terrain, font partie des sujets sensibles sur lesquels la direction est attendue au tournant.

Une fonction sous tension, peu médiatisée

Le poste de directeur adjoint de La Clairière est discret mais exposé. Peu présent dans les médias, rarement cité publiquement, il est pourtant au cœur de la machine, garant de son bon fonctionnement, mais aussi de son évolution.

Il doit composer avec :

Des contraintes budgétaires

Des pénuries de personnel qualifié

Des injonctions parfois contradictoires de la part des services de l’État

Et tout cela, dans un environnement où la marge de manœuvre reste limitée, car les jeunes pris en charge sont souvent multirécidivistes, déscolarisés, et issus de parcours de vie chaotiques.

La Clairière, miroir d’un système à repenser ?

À travers le rôle du directeur adjoint se reflète un questionnement plus large sur la place de la détention des mineurs dans notre société. Doit-on enfermer des adolescents pour les protéger ou pour les punir ? L’enfermement éducatif est-il réellement efficace ? Existe-t-il des alternatives plus justes, plus durables, plus humaines ?

Autant de questions que l’équipe de direction de La Clairière, et notamment son directeur adjoint, ne peut ignorer. Car ce poste ne se résume pas à une gestion technique : il incarne aussi une vision de la justice, de l’enfance, et du vivre ensemble.

Conclusion

Dans un contexte où la question de la détention des mineurs reste à la fois taboue et sous-débat, ce rôle mérite d’être reconnu à sa juste valeur : à la croisée de la protection, de la réinsertion et de la responsabilité institutionnelle.

