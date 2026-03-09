En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000 dans la seule ville d’Amiens. Violence conjugale, cambriolages, vols… Les équipes de police secours sont toujours les premières sur le terrain et ne savent jamais ce qui les attend. Des « urgentistes » de la sécurité publique parfois exposés à des situations difficiles…