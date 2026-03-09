Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...
Ces dernières années, les délits routiers sont en hausse. La police nationale et les forces de l’ordre sont obligés...
La pêche illégale est passible de grandes sanctions, mais certains criminels se débrouillent toujours pour contourner la loi.
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Une équipe a pu passer...
À Paris, les agents du GPIS patrouillent dans les logements sociaux pour contenir trafics, violences et débordements. Dans leur...
Le contentieux, terme issu du latin « contentiosus » signifiant « contesté » ou « discuté », désigne l’ensemble des litiges et des conflits qui...
Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...
Ils interviennent dans les situations les plus délicates et prennent de gros risques pour sauver des vies… Pendant une...
Le RAID fêtera bientôt ses 40 ans. Une équipe de TF1 a pu en exclusivité suivre ces policiers d’élite,...
Juliano Verbard, un nom qui a marqué l’histoire de l’île de la Réunion au début des années 2000, incarne...
Serge Atlaoui a été condamné à mort pour trafic de drogue le 29 mai 2007 en Indonésie à la...
C’est le boulevard urbain le plus fréquenté d’Europe, avec chaque jour plus d’un million de véhicules. Aujourd’hui, il est...
L’histoire d’un terrible mensonge qui a duré 4 mois. 4 mois pendant lesquels Cécile Bourgeon, une femme de 25...
Ils s’appellent Marco, Giovanni ou Stefania. Ils ont entre 14 et 21 ans, et pour le compte de la...
En novembre, les grands électeurs Américains départageront Donald Trump et Hillary Clinton. Au même moment, c’est moins connu, des...
Le RAID (acronyme de Recherche-Assistance-Intervention-Dissuasion) naît fin 1985. De l’unité d’élite de la police nationale, on ne sait pas...
La série « Villes violentes » pose un regard à la fois fascinant et terrifiant sur les villes les plus dangereuses...
En 1991, dans le Lot-et-Garonne, Caroline Nolibé est retrouvée sans vie. La jeune fille a été tuée sur le...
Véritable ville dans la ville, La Santé, comme on l’appelle est une vieille dame indigne : indigne de recevoir...
Dans la nuit du 14 juillet 1966, il commet un massacre dans un immeuble où vivaient plusieurs jeunes femmes....
