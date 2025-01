Documentaire

Accidents chocs, chauffards inconscients, fraudeurs arrogants : cet été, pas de vacances pour les 50 hommes du peloton de gendarmerie de Salon-de-Provence sur l’autoroute du Sud, un axe qu’empruntent des millions de Français au moment des grands départs.

Depuis quelques semaines les gendarmes ont à leur disposition un radar digne de James Bond. Dissimulé derrière la plaque d’immatriculation d’une voiture banalisée, l’engin piège des dizaines d’automobilistes par heure. Une nouvelle arme contre les fous du volant.

De plus en plus jeunes, et de plus en plus inconscients, certains chauffards sont prêts à prendre tous les risques pour booster leurs voitures. Très en vogue, le swaping consiste à monter un moteur de grosse cylindrée sur un châssis moyen de gamme.

Au mépris de la loi, ces as de la bricole défient les bolides de luxe sur l’autoroute et jouent au chat et la souris avec les forces de l’ordre. Avec la crise, les fraudes se multiplient.

Certains conducteurs n’hésitent pas à prendre de très gros risques pour ne pas payer au péage : comment les gendarmes parviennent-ils à les sanctionner ? Entre automobilistes en détresse et petits voyous du bitume, enquête sur l’autoroute des vacances.

Documentaire réalisé par Céline de Magalhaes, montage de Erwan Pecher.rnrn