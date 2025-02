Documentaire

Ils régnaient en roi et maître chez les Innus et les Atikamekws. Dix Oblats, curés dans des communautés autochtones, sont dénoncés ouvertement par leurs victimes devenues adultes, pour des agressions sexuelles. Dix membres de la Congrégation des Oblats de Marie-Immaculée qui devaient veiller sur les âmes et les corps de leurs ouailles, mais qui auraient profité de leur pouvoir pour souiller des enfants. Enquête a recueilli des témoignages dans huit communautés autochtones du Québec (innues, atikamekws). Des victimes racontent les sévices et le silence imposé. D’autres se sont plaints auprès des autorités religieuses, en vain. Les Oblats maintiennent toujours le silence sur l’inaction de leur Congrégation pendant des décennies. Un documentaire de Sonia Desmarais.