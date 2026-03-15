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En mai 2014, un corps mutilé est découvert à Sabaneta près de Medellin en Colombie. C’est celui de Frédéric...
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Les contrôles s’intensifient et chez les Français, le ras le bol s’installe. Le travail de la fourrière, enlever un...
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