L’affaire Jacques Fesch demeure l’un des épisodes judiciaires les plus marquants de la France des années 1950, tant pour la violence des faits que pour l’étonnante trajectoire spirituelle de celui qui en fut le protagoniste.
Comment le pouvoir chinois fait il régner l’ordre et la loi dans sa population ? Après des mois de...
Jakarta, la capitale de l’Indonésie et la plus grande métropole de l’Asie du Sud-Est doit faire face au développement...
Chaque année, les experts français du BEA (Bureau d’enquêtes et d’analyses) traitent 400 enquêtes. Une équipe de femmes et...
L’histoire inédite de l’obsession de Charles Manson à devenir une rock star, de son ascension sur la scène musicale...
Pendant plusieurs mois, nous avons suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...
Aubervilliers, aux portes de Paris, est aujourd’hui l’une des villes les plus marquées par la précarité, la délinquance et...
En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Face à ce fléau, les journalistes...
Plusieurs milliers de garages clandestins en seine St Denis, 300 rien que dans la ville de Stains, cachés au...
Flics, leur vie en direct nous emmène dans le quotidien de celles et ceux qui ont décidé de consacrer...
L’histoire débute en octobre 2011, lorsqu’à Nice, Mayeul Gaden, un jeune homme de 20 ans, disparaît soudainement. Pendant près de...
Derrière le lustre apparent d’une ville moderne où vivent des millions de personnes, Tokyo demeure gangrenée par une organisation...
Paris, la ville la plus touristique au monde, accueille chaque année 30 millions de visiteurs, français ou étrangers. Près...
Dans cet immense territoire maritime, le maintien de la sécurité est un grand défi pour la république française. A...
Comment les Français se divertissent-ils le samedi soir, en province ? Les équipes de l’émission sont parties à la...
A Cambrai, il y a une équipe de policiers spéciale qui aide les enfants qui ont eu des problèmes...
Les brigades anti-criminalité, vous les voyez souvent à la télévision ! Composées de policiers en civil spécialisés dans le...
Il a caché son corps en décomposition pendant deux ans dans une poubelle…
Entre 1982 et 1986, deux hommes, John Duffy et David Mulcahy, ont commis une série de viols et de...
Première région d’Europe en nombre de règlements de comptes, la Corse est frappée par la violence de la mafia....
Andreï Romanovitch Tchikatilo né le 16 octobre 1936 à Lablotchnoïe, un village de l’oblast de Soumy, en RSS d’Ukraine,...
