Ressources Dans la même catégorie

Podcast Ted Bundy : l’insaisissable pervers 14 janvier 1978, vers trois heures du matin : Nita, après avoir passé une agréable soirée avec son petit...

Documentaire Rapt d’Eric Peugeot : un kidnapping inspiré d’un livre 12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...

Documentaire Serbie, les miliciens du crime – Mafia, hooligans et trafiquants Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante....

Podcast L’affaire Maddie McCann : la vérité confisquée Maddie McCann, la petite Maddie. Elle allait avoir quatre ans quand elle a été enlevée en 2007 au Portugal....

Documentaire Le dentiste meurtrier Pour les gens de sa communauté, le Dr Glennon Engleman ressemble à un dentiste aux manières douces. Mais en...

Podcast L’affaire Nicole Saada Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et...

Documentaire 24 ans dans une cave Un an et demi après Natascha Kampush,, c’est la nouvelle affaire de séquestration qui horrifie l’Autriche : le 19...

Documentaire Activistes contre gendarmes : c’est la guerre ! Un chantier d’envergure pour détourner une rivière et créer un lac artificiel. L’objectif : irriguer les terres agricoles dans...

Documentaire Les experts de la Police judiciaire « Quand on cherche, on trouve » : telle est la devise de Gilles. Depuis dix ans, ce policier travaille...

Documentaire Fusils à pompe, caïds et braquage de voiture Depuis quelques temps, les braquages de supermarchés se multiplient autour de Valenciennes. Les auteurs, toujours cagoulés, ne laissent que...

Documentaire Gendarmerie : au cœur de l’enquête avec un peloton d’élite ! Parmi ses unités d’élite, certains pelotons se distinguent par leur engagement total et leur expertise en matière d’investigation.

Documentaire Les dangers du feu – Sauver ou périr Découvrez pour la première fois, des images et archives de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. Réalisateur : Antoine...

Documentaire Ted Bundy, la dernière interview Ted Bundy, né Theodore Robert Cowell le 24 novembre 1946 à Burlington et mort le 24 janvier 1989 à...

Podcast L’affaire Joël Deprez L’affaire Joël Deprez, survenue en janvier 2000 à Éragny-sur-Oise, incarne l’un des drames conjugaux les plus glaçants de la...

Documentaire Mystérieux crime sur la Côte d’Azur Nice, Christophe Dalmasso, un riche homme d’affaires de 34 ans, disparaît. Une semaine plus tard, sa voiture est retrouvée...

Documentaire Marseille : le drive du deal Dans les cités de Marseille, la stupéfiants et drogues circulent de plus en plus. Les forces de l’ordre sont...

Documentaire Faux play boy, l’arnacoeur de Nice En plein cœur de Nice, sur la promenade des Anglais, un sexagénaire rêve d’imiter les exploits de Christian dans...