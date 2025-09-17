14 janvier 1978, vers trois heures du matin : Nita, après avoir passé une agréable soirée avec son petit...
12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...
Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante....
En 2013, deux jeunes Européennes tentent de prendre l’avion au Pérou avec 11 kilos de cocaïne dans leurs valises....
Maddie McCann, la petite Maddie. Elle allait avoir quatre ans quand elle a été enlevée en 2007 au Portugal....
Pour les gens de sa communauté, le Dr Glennon Engleman ressemble à un dentiste aux manières douces. Mais en...
Le 10 novembre 2006, la disparition de Nicole Saada, professeure de danse de salon reconnue, plonge ses proches et...
Un an et demi après Natascha Kampush,, c’est la nouvelle affaire de séquestration qui horrifie l’Autriche : le 19...
Un chantier d’envergure pour détourner une rivière et créer un lac artificiel. L’objectif : irriguer les terres agricoles dans...
« Quand on cherche, on trouve » : telle est la devise de Gilles. Depuis dix ans, ce policier travaille...
Il pensait avoir réalisé l’arnaque parfaite en faisant croire à tout le monde qu’il était mort, même à ses...
Depuis quelques temps, les braquages de supermarchés se multiplient autour de Valenciennes. Les auteurs, toujours cagoulés, ne laissent que...
Parmi ses unités d’élite, certains pelotons se distinguent par leur engagement total et leur expertise en matière d’investigation.
Découvrez pour la première fois, des images et archives de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. Réalisateur : Antoine...
Ted Bundy, né Theodore Robert Cowell le 24 novembre 1946 à Burlington et mort le 24 janvier 1989 à...
L’affaire Joël Deprez, survenue en janvier 2000 à Éragny-sur-Oise, incarne l’un des drames conjugaux les plus glaçants de la...
Nice, Christophe Dalmasso, un riche homme d’affaires de 34 ans, disparaît. Une semaine plus tard, sa voiture est retrouvée...
Dans les cités de Marseille, la stupéfiants et drogues circulent de plus en plus. Les forces de l’ordre sont...
En plein cœur de Nice, sur la promenade des Anglais, un sexagénaire rêve d’imiter les exploits de Christian dans...
Enfant et prison, deux mots antinomiques. Autour de l’enfant, on imagine des rires, de la lumière, autour de la...
