Documentaire

Les gendarmes de Moselle ont mené une opération exceptionnelle pour démanteler un gang de cambrioleurs particulièrement actif. L’enquête a mobilisé 130 gendarmes, appuyés par des hélicoptères de surveillance et des chiens renifleurs spécialement entraînés pour retrouver des preuves.

Cette intervention hors norme a permis d’interpeller plusieurs suspects et de mettre fin à une série de cambriolages dans la région. Suivez le quotidien des brigades d’élite, découvrez les techniques d’enquête, la coordination des forces de l’ordre, et le déroulement d’une opération policière à haut risque.

Un document exclusif de cette enquête criminelle, qui révèle les méthodes utilisées pour traquer et arrêter les cambrioleurs, et plonge au plus près des missions périlleuses des gendarmes sur le terrain.