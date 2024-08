Documentaire



Les plages de Méditerranée, c’est la destination de vacances préférée des Français. Plus de 600 000 touristes affluent chaque été sur les rives de la grande bleue. Résultat: pour les policiers, médecins urgentistes et gendarmes, c’est la saison la plus chaude de l’année. Délinquance, incendies, accidents, pour les gendarmes et les pompiers de la côte, l’été n’est pas de tout repos. Les fêtes de la Côte d’Azur sont connues dans le monde entier. Mais dans l’envers du décor, les pompiers et gendarmes veillent sur l’été des vacanciers.