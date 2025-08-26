L’affaire de Natacha Fortage bouleverse autant qu’elle interroge. Cette mère de famille, décrite par son entourage comme discrète, attentive...
A Lille, les policiers ont fort à faire. Supermarchés, cafetiers, et pharmacies de la ville sont devenus les cibles...
Des règlements de compte sanglants et des rues envahies par les déchets ont terni l’image parfaite de Naples. Crimes...
En plein été, alors que les stations balnéaires sont prises d’assaut, les forces de l’ordre sont sur tous les...
En janvier 2022, Ludovic Liebaert, âgé de 48 ans et exerçant la profession d’infirmier, a été condamné par la cour...
Le 3 mars 2020, Robert Morini était abattu devant son domicile à Bastia. Une exécution en plein jour, visant...
Le 24 décembre 1969, dans la nuit de Noël, Madame Cousty décède brutalement d’une grippe. Deux mois plus tard,...
Dans les années 70, Bernard Cousty et Yvette Balaire s’aiment avec passion. Mais ils sont tous les deux déjà...
Trafic de drogue, accidents et chauffards incontrôlables… Sur les autoroutes françaises, la tension est permanente. Chaque jour, policiers, gendarmes...
Excès de vitesse, feux grillés… 100 000 Français perdent leur permis de conduire chaque année. Policiers et gendarmes traquent...
En 1987, Michael Tenneson a tué en l’espace de deux mois cinq personnes dans les états du Wisconsin et...
Alejandro Corredor, le caïd de Kansas City. Connu comme un simple père de famille dans la petite ville de...
L’accumulation des systèmes électroniques dans les voitures est de plus en plus source d’accidents, vraie question de sécurité routière,...
Le 24 mai 1995, Stéphanie Fauviaux, étudiante de 18 ans, est découverte sans vie dans l’appartement qu’elle partage avec...
Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...
Derrière le lustre apparent d’une ville moderne où vivent des millions de personnes, Tokyo demeure gangrénée par une organisation...
C’est un témoignage exceptionnel. Un juge d’instruction français, Edouard Levrault, révèle ce qu’il a vécu entre 2016 et 2019...
Qu’est-il vraiment arrivé à Marilyn Monroe ? Nous revenons sur une des plus importantes enquêtes du XXe siècle. Actrice...
Le XVIe arrondissement, l’un des quartiers les plus huppés de Paris, est également l’un de ceux qui enregistre le...
Chaque année 70 000 chiens et chats seraient volés en France. Les maîtres de ces animaux se lancent alors...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site