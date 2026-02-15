Colombie, Philippines, France… Nombre sont les prisons dans lesquelles les détenus font la loi, malgré la présence de gardiens...
Scooters, vélos ou trottinettes, il n’y a jamais eu autant de deux-roues en circulation dans les villes de France....
Aux côtés des gendarmes, policiers et militaires, les animaux secondent quotidiennement nos forces de l’ordre. Chiens, chevaux, nous avons...
C’est une organisation secrète, discrète mais très puissante. La ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, règne en maître sur le sud...
Tout a commencé par un électrochoc : en mai 2021, Chahinez Daoud, 31 ans, mère de 3 enfants, meurt...
A Cambrai, il y a une équipe de policiers spéciale qui aide les enfants qui ont eu des problèmes...
Lors du week-end de la Toussaint, nombreux sont les chauffards sur les routes. Parmi eux, certains n’ont pas conscience...
Qu’advient-il des images de caméras de surveillance qui sont désormais partout ? Notre insécurité et la peur du terrorisme...
Xavier Dupont de Ligonnès aurait réussi s’enfuir à l’étranger grâce à un plan mûrement préparé. 10 ans après la...
Le 15 janvier 1928, une femme de Limoges, Mme Étienne Faure, se rend au Parquet pour signaler la disparition...
Troisième trafic mondial après la drogue et les armes. En 2009, selon un rapport des Nations unies, 20 millions de...
Cambriolages, délinquance, agressions… Pas question de laisser tous ces délits impunis ! La BAC de Cannes est sur tous...
Des milliers de touristes affluent de toute la France et du monde entier pour goûter aux plaisirs de la...
Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...
La gendarmerie, institution militaire chargée de missions de police et de sécurité intérieure, se trouve aujourd’hui confrontée à une...
Entre mer et montagne, l’autoroute A8 dite « La Provençale ». 213Km entre Aix-en-Provence à la frontière Italienne. Elle passe par...
Entre la cité du Luth à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine et celle des Mourinoux à quelques centaines de mètres...
Derrière chaque victime de la route, c’est une famille qui est frappée. Les ravages de l’alcool au volant !
Tout le monde se bouscule pour écouter le fils d’Escobar…
La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site