Le Honduras est l’un des pays dont le taux de crime est le plus élevé au monde.
Sous le joug d’une des pires organisations criminelles de la planète, les Maras, les habitants essaient tant bien que mal de s’en sortir au péril de leur vie.
Pour le découvrir, nous nous rendons en plein territoire de gang où nos caméras ne sont pas les bienvenues.

Un documentaire de Nina Montané, Paul Comiti