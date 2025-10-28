Une commission de révision au résultat très attendu pour Marc Machin
Depuis 1998, Rodney Reed est condamné à mort au Texas pour le meurtre de Stacey Stites. En 2019, un...
L’usurpation d’identité est l’un des fléaux contemporains les plus insidieux, capable de transformer une vie ordinaire en un véritable...
L’autoroute A10 est un des axes routiers les plus utilisés, mais il se retrouve aussi au cœur d’un trafic...
#Investigation rouvre un des plus grands dossiers judiciaires belges Une de nos équipes a décidé d’explorer une piste étonnante,...
En moyenne, un vol est commis toutes les heures dans les hypermarchés. Un manque à gagner de plus de...
À Bouliac, près de Bordeaux, une lettre anonyme déclenche une enquête sur deux entreprises soupçonnées d’employer des travailleurs clandestins....
Chaque année, dans le sud de la France, la délinquance fait rage… Excès de vitesse, règlements de compte, conduite...
Le RAID fêtera bientôt ses 40 ans. Une équipe de TF1 a pu en exclusivité suivre ces policiers d’élite,...
Le métro est emprunté chaque jour par des millions d’usagers, ce qui est en fait un terrain de jeu...
Avec cette enquête on va s’intéresser aux suites d’une manifestation, dans le Canton de Vaud, dont les participants ont...
\r\nSous l’autorité de son célèbre directeur Edgard Hoover, le FBI a vite compris que pour gagner une grande notoriété...
Odile Perceau est une adepte du ‘plus c’est gros mieux ca passe’. Son cheval de bataille, les concerts géants....
L’autoroute A1 est aujourd’hui l’axe routier le plus fréquenté et le plus surveillé d’Europe.
La Cour suprême d’Indonésie a rejeté l’ultime recours du Français Serge Atlaoui condamné à mort en Indonésie pour trafic...
Sofiane, un jeune Algérien de 24 ans. Pour comprendre comment ce trafic fonctionne de l’intérieur, nous l’avons suivi. Cela...
Depuis 2004, la mortalité routière a baissé, mais 14 personnes meurent encore chaque jour sur les routes de France....
Documentaire sur 2 tueurs en série qui ont attaqué ensemble de nombreuses femmes et enfants dans des gares du...
Depuis 2004, la mortalité routière a baissé, mais 14 personnes meurent encore chaque jour sur les routes de France....
Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun. 120 prisonnières entre 20 et 60...
Venus des pays voisins producteurs de drogue (Surinam, Colombie, Pérou ou Bolivie) les narcotrafiquants convergent vers ce département français....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site