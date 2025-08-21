Le 3 mars 2020, Robert Morini était abattu devant son domicile à Bastia. Une exécution en plein jour, visant l’un des derniers survivants de la Brise de Mer, un gang corse au passé sanglant. Mais d’où vient la Brise de Mer ? Qu’est-ce qui a permis au gang de prospérer durant tant d’années ? Et qu’est-ce qui a entraîné la chute et la mort brutale de ses parrains ?