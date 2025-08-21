Le 24 décembre 1969, dans la nuit de Noël, Madame Cousty décède brutalement d’une grippe. Deux mois plus tard,...
Dans les années 70, Bernard Cousty et Yvette Balaire s’aiment avec passion. Mais ils sont tous les deux déjà...
La gendarmerie, institution militaire chargée de missions de police et de sécurité intérieure, se trouve aujourd’hui confrontée à une...
Par ses coups d’éclat, sa façon de se moquer des règles et de l’ordre établi, Bruno Sulak fait, en...
Dans les années 80, un séduisant jeune homme de 25 ans va orchestrer pendant cinq ans des braquages ingénieux...
Chaque été, près de 2,5 millions de visiteurs passent leurs vacances dans le Morbihan, première destination touristique de Bretagne....
La France des années 65 est à l’aube du grand mouvement de libération sexuelle et cette série de crimes...
Elles se faisaient appeler Sandra, Aline ou Ginette. Des filles de joies qui travaillaient sur les trottoirs de Pigalle....
« Seul, je ne suis rien… » C’est Jo, le chef-pilote, qui insiste sur cette indispensable complicité entre tous...
À 13 ans, Sorina n’a jamais été à l’école. Depuis des années, elle fait des allers et retours entre...
En quelques années, le port du Havre est devenu la principale porte d’entrée de la cocaïne en France. La...
Retour sur les massacres de la secte de l’Ordre du Temple Solaire. Cette organisation dirigée par Joseph di Mambro...
Le 11 mars 1944 à Paris sous l’Occupation est découvert un charnier au domicile du docteur Petiot, alias Monsieur...
Andorre, petite principauté située entre la France et l’Espagne est prisée des contrebandiers et des français frontaliers pour ses...
Lors des grands départs, les forces de l’ordre sont sur le pied de guerre pour assurer la sécurité sur...
En 2015, Maureen Jacquier, une jeune mécanicienne de 19 ans, a été retrouvée morte dans son studio situé à...
Charles Luciano, dit « Lucky Luciano », est un mafieux italo-américain, né sous le nom de Salvatore Lucania. Il...
En février 1994, la police de Gloucester, au Royaume-Uni, mène une perquisition au domicile de Fred et Rosemary West....
Certains chauffards cumulent les comportements à risque et, chaque année, la délinquance routière fait plusieurs centaines de victimes en...
The Black Gangster Disciple Nation a été formé sur le côté sud de Chicago dans les années 1960, par...
