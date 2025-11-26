C’est un drame qui a choqué le France : l’assassinat en plein jour à Marseille du frère cadet d’Amine Kessaci, un jeune militant écologiste qui luttait contre le trafic de drogue. Un « crime d’intimidation » selon les autorités. Mais malgré les menaces qui pèsent sur lui, Amine Kessaci affirme qu’il ne se taira pas et qu’il est désormais engagé dans une lutte à mort. Pourquoi était-il visé ? Comment est-il devenu une figure du combat contre les trafiquants ? Une enquête signée Jérémy Normand, Julien Cressens, Juan Palencia et Lou Bourgoin.