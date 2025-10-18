Documentaire

Le frère dirigeait l’organisation criminelle depuis la prison où il était incarcéré, la sœur transmettait les ordres à l’extérieur. Ensemble, ils ont fait régner la terreur sur l’Italie. Voici l’histoire de Rosetta et Raffaele Cutolo racontée par l’écrivain et journaliste italien Roberto Saviano.

💡 Depuis 2006, Roberto Saviano vit sous protection policière permanente pour avoir dénoncé les activités de la Camorra dans son livre Gomorra.

