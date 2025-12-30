Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Rose, braqueuse par nécessité ! Rose n’ira pas en prison. Le tribunal de Marseille a tout de même condamnée cette semaine à un an...

Documentaire Assassinée à coups de battes de base-ball devant sa fille Alain Berruet, 60 ans, a assassiné a coup de battes de base-ball Maeva, l’ex-femme de son fils, Rodolphe. Pourquoi...

Documentaire Sa vie usurpée, il est détruit L’usurpation d’identité est un délit encore mal connu, il aurait pourtant déjà touché près de 220 000 personnes en...

Documentaire L’affaire de la Call-Girl qui tuait ses clients Le 24 juillet 2009, le corps calciné de Jean-Jacques Le Page est retrouvé dans les décombres de sa villa...

Documentaire L’affaire Liber expliquée En 2012, le couple Lieber, Nancy et Bruno, mène depuis 10 ans une vie heureuse dans un petit village...

Documentaire Brésil : au cœur d’une des prisons les plus dangereuses au monde Document dans une des prisons les plus dangereuses du Brésil où les pasteurs évangéliques font la loi. Ils viennent...

Documentaire Olympique de Marseille : quand le milieu faisait la loi L’Olympique de Marseille reste le club de football préféré des Français. Franck McCourt, nouveau propriétaire, apprend que certains dirigeants,...

Documentaire Une famille entière détruite par l’adultère L’affaire débute avec la disparition mystérieuse de Patrick Isoird, 49 ans, agent hospitalier à Sète. Son corps est découvert...

Documentaire La brigade contre la Camorra La brigade des stupéfiants de Naples compte 29 hommes en tout et pour tout. Face aux innombrables réseaux de...

Documentaire Police de Montpellier : opération coup de poing Avec environ 250 000 habitants, la préfecture de l’Hérault est la troisième des plus grandes villes du Sud de...

Podcast Natacha Fortage, ne me quitte pas L’affaire de Natacha Fortage bouleverse autant qu’elle interroge. Cette mère de famille, décrite par son entourage comme discrète, attentive...

Documentaire Dominique Aubry : l’étrange pendaison sur la péniche Sur une péniche, à Neuilly-sur-Seine, le 1er décembre 2005, Franck Renard Payen découvre le corps pendu de Dominique Aubry,...

Documentaire Missions périlleuses en Provence | les pompiers volontaires en alerte Suivez le quotidien des pompiers volentaires de Provence. Un documentaire de Jean-Philippe BELLEUDI – Pascal CARRON

Documentaire Trafic de faux permis De la carte d’identité jusqu’au passeport, rien n’arrête les escrocs, capables de reproduire de nombreux documents officiels. A Cherbourg,...

Documentaire Enquête : le boom des braquages Découvrez le travail des policiers pour mettre la main sur des braqueurs . Un documentaire de Patrick Spica Productions.

Documentaire Italie, l’île-prison de Gorgona Gorgona, plus petite île de l’archipel toscan, est la dernière colonie pénitentiaire d’Europe. Les 85 détenus y évoluent librement...

Documentaire Course poursuite, stups et grande vitesse : les autoroutes à haut risque Les autoroutes françaises sont devenues des terrains de jeux pour criminels. Courses de voitures de luxe, mafias organisant l’immigration...

Documentaire Balance ou lanceurs d’alerte : quand les policiers dénoncent leurs propres collègues Alex a 43 ans, il est gardien de la paix à Rouen. Et il a la peau noire. En...

Documentaire Clandestins aux frontières : gendarmerie en action À la tombée de la nuit, la police d’autoroute est en pleine action. Leur objectif? Prendre le temps d’interroger...