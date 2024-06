Podcast

L’affaire Laurent Baca est un cas criminel en France portant sur l’assassinat de Laurent Baca, partenaire d’Edith Scaravetti au moment des faits. Laurent Baca a été tué par une balle de 22 long rifle dans la tempe dans la nuit du 5 au 6 août 2014, puis son corps a été enterré dans du béton.

Pendant quatre mois, Edith Scaravetti a prétendu ne pas avoir de nouvelles de son compagnon, affirmant qu’il était parti en Espagne pour une livraison de stupéfiants. Cette hypothèse a surpris la famille de Laurent Baca et les enquêteurs, d’autant plus qu’Edith Scaravetti a tardé plusieurs jours à signaler sa disparition, et ce, uniquement sous la pression et les interrogations répétées de sa belle-famille.

Le 20 novembre 2014, après quatre mois d’enquête, Edith Scaravetti a finalement avoué la mort de son compagnon.