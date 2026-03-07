La police est engagée dans une traque active des automobilistes en infraction, utilisant des contrôles routiers et des radars pour garantir la sécurité. Leur objectif est de prévenir les accidents et de sauver des vies en appliquant les règles de circulation. Cette vigilance constante vise à dissuader les comportements dangereux sur les routes, en sensibilisant les conducteurs à l’importance du respect des lois et des limitations de vitesse.