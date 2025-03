Documentaire

La sûreté urbaine de Lille lutte contre les zones de non-droit. Selon une étude récente, 250 tonnes de cannabis sont consommées chaque année en France, rapportant plus d’un milliard d’euros aux trafiquants. La proximité de Lille avec la Hollande en fait une cible privilégiée des réseaux criminels, facilitant le trafic de stupéfiants. À la tête de cette lutte, Olivier Denut, chef des stups, traque dealers et fournisseurs. La démocratisation des drogues dures aggrave le problème, touchant même les plus modestes. Les stups de Lille mènent des opérations de longue haleine pour éradiquer ce fléau, entre surveillances, filatures et interpellations