Documentaire

Leur rêve d’une vie sous les cocotiers a tourné au cauchemar. Vanessa, originaire du Morbihan, était partie s’installer avec son compagnon Dominique à Tahiti, où ils menaient une vie de bohême sur un bateau. Le couple avait eu deux enfants, aujourd’hui âgés de 2 et 3 ans. Mais le couple s’était séparé en mars dernier, et depuis, leur relation était houleuse. Depuis le mois de juin, les Legal, un couple de retraités du Morbihan, ne vivent plus. Leur fille n’a plus aucune nouvelle de son ex- compagnon, Dominique et de leurs deux enfants, âgés de 3 et 2 ans. Le 4 juin, le père et ses enfants ne sont pas revenus d’une balade en bateau. Des pêcheurs affirment avoir vu le bateau couler, le même jour. Mais, hormis le canot de sauvetage, aucun objet n’est remonté à la surface. Alors Dominique a-t-il supprimé son fils et sa fille avant de mettre fin à ses jours ? Ou bien a-t-il fait croire à une fin tragique pour fuir avec eux ? Les parents de Vanessa n’excluent aucune hypothèse. Afin de tenter de trouver les réponses à leurs questions, ils sont partis enquêter à Papeete. Un documentaire de Mathieu Jégo.