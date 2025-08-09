Sous les lumières des éclairages nocturnes, nous nous sommes lancés dans les rues de Lyon avec la police. Nous...
L’huissier de justice est une figure incontournable du paysage juridique, mais son rôle reste souvent méconnu du grand public....
Avec le témoignage exclusif du frère de Mohamed Merah, nous retraçons son histoire. Réalisateur : Mohammed Sifaoui
Au cœur de cette affaire se trouve Laura Fay, une jeune femme au parcours en apparence banal, mais dont...
En France, marcher seul la nuit est devenu source d’angoisse pour beaucoup. Face à la montée de l’insécurité nocturne,...
L’annonce de la mort du millionnaire américain de 66 ans, Jeffrey Epstein a fait l’effet d’une bombe. Le richissime...
Jean Bastouill avait été condamné en première instance à 10 ans de prison pour avoir éliminé son gendre qu’il...
A Belleville, les braquages des commerces chinois se multiplient et les malfaiteurs n’hésitent pas à s’en prendre directement aux...
Métro parisien : dans l’ombre, les frotteurs sévissent. Chaque jour, des millions de voyageurs empruntent les lignes du métro...
2010 : Pendant les années 60 et 70, la mafia de Chicago, «The Outfit», règne sur la ville. La...
La DZ Mafia est responsable d’une grande partie des 49 règlements de comptes mortels qui ont eu lieu en...
Suite à de nombreux cambriolages dans différents commerces, les enquêteurs surveillent chaque fait suspect.
L’affaire Jennifer Grante a profondément marqué la Corse en janvier 2017. Jennifer Grante, âgée de 31 ans et mère...
Surpopulation des maisons d’arrêt, manque d’accès aux soins, violences entre détenus, le dernier rapport du comité européen contre la...
C’est la ville la plus vidéo surveillée de France. Plus de 1200 caméras filment en permanence les rues de...
Bande organisée ou voleur isolé, à Lille, le nombre de cambriolage a augmenté de presque 30%. Face à l’explosion...
Dans cet épisode de The Border, les agents et officiers du Ministère de la Sécurité intérieure se préparent pour...
À 28 ans, Nadia, l’une des rares femmes à intégrer le corps des CRS, commence sa formation intensive après...
Ce film s’intitule “L’affaire dite de la veuve noire“. Il nous raconte le fonctionnement de la justice française à...
En 1981, des jeunes femmes disparaissent en banlieue de Chicago. On retrouve leurs cadavres affreusement mutilés. L’affaire rappelle Jack...
