Documentaire Police de Lyon en action Sous les lumières des éclairages nocturnes, nous nous sommes lancés dans les rues de Lyon avec la police. Nous...

Article Pourquoi faire appel à un huissier de justice ? L’huissier de justice est une figure incontournable du paysage juridique, mais son rôle reste souvent méconnu du grand public....

Documentaire Mohammed Merah, itinéraire d’un monstre Avec le témoignage exclusif du frère de Mohamed Merah, nous retraçons son histoire. Réalisateur : Mohammed Sifaoui

Podcast L’affaire Laura Fay Au cœur de cette affaire se trouve Laura Fay, une jeune femme au parcours en apparence banal, mais dont...

Documentaire Insécurité : ces Français qui vivent la peur au ventre En France, marcher seul la nuit est devenu source d’angoisse pour beaucoup. Face à la montée de l’insécurité nocturne,...

Documentaire L’affaire Jeffrey Epstein L’annonce de la mort du millionnaire américain de 66 ans, Jeffrey Epstein a fait l’effet d’une bombe. Le richissime...

Documentaire Affaire Jean Bastouill : le linge sale se lave en famille ! Jean Bastouill avait été condamné en première instance à 10 ans de prison pour avoir éliminé son gendre qu’il...

Documentaire Voyous contre commerçants chinois : Belleville se révolte A Belleville, les braquages des commerces chinois se multiplient et les malfaiteurs n’hésitent pas à s’en prendre directement aux...

Documentaire Ils traquent les agresseurs sexuels dans les rames de métro Métro parisien : dans l’ombre, les frotteurs sévissent. Chaque jour, des millions de voyageurs empruntent les lignes du métro...

Documentaire Histoire de gangs – Chicago (1/2) 2010 : Pendant les années 60 et 70, la mafia de Chicago, «The Outfit», règne sur la ville. La...

Documentaire DZ mafia : une organisation criminelle tentaculaire La DZ Mafia est responsable d’une grande partie des 49 règlements de comptes mortels qui ont eu lieu en...

Documentaire Cambriolage : les commerçants à bout de nerfs Suite à de nombreux cambriolages dans différents commerces, les enquêteurs surveillent chaque fait suspect.

Podcast L’affaire Jennifer Grante L’affaire Jennifer Grante a profondément marqué la Corse en janvier 2017. Jennifer Grante, âgée de 31 ans et mère...

Documentaire Prison, que se passe t-il derrière les murs? Surpopulation des maisons d’arrêt, manque d’accès aux soins, violences entre détenus, le dernier rapport du comité européen contre la...

Documentaire Immersion dans la Police municipale niçoise C’est la ville la plus vidéo surveillée de France. Plus de 1200 caméras filment en permanence les rues de...

Documentaire Police de Lille : le fléau des bandes organisées et des cambriolages Bande organisée ou voleur isolé, à Lille, le nombre de cambriolage a augmenté de presque 30%. Face à l’explosion...

Documentaire Ligne defensive Dans cet épisode de The Border, les agents et officiers du Ministère de la Sécurité intérieure se préparent pour...

Documentaire Femme CRS : un parcours hors du commun À 28 ans, Nadia, l’une des rares femmes à intégrer le corps des CRS, commence sa formation intensive après...

Documentaire A vos cas – L’affaire dite de la veuve noire Ce film s’intitule “L’affaire dite de la veuve noire“. Il nous raconte le fonctionnement de la justice française à...