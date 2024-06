Documentaire

Au Canada, les crimes de cruauté envers les animaux sont passibles d’amendes salées et de peines de prison. Ceci dit, c’est très rare que les contrevenants se retrouvent derrière les barreaux. Les constables du Bureau des enquêtes de la SPCA de Montréal sont chargés d’appliquer les lois fédérale et provinciale en matière de protection des animaux. Nicolas Pham et Thomas Christopherson ont pu les suivre dans leur travail, qui demeure peu connu de la population, des policiers et des tribunaux. Une vidéo de Nicolas Pham, Thomas Christopherson et Jean-Nicolas Orhon.