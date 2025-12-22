L’affaire débute avec la disparition mystérieuse de Patrick Isoird, 49 ans, agent hospitalier à Sète. Son corps est découvert nu et carbonisé dans une grotte de la ville, au Mont St Clair. Il a été ligoté et abattu de deux coups de fusil de chasse.
Un meurtre d’une qui ressemble à un règlement de compte.
Pourtant, Patrick Isoird n’a rien d’un mafieux ! Au contraire, sa vie est plus que normale. C’est par contre un homme à femmes…
D’ailleurs le jour de sa disparition, il avait un rendez- vous galant avec une certaine Audrey. Mais pourquoi aurait-elle tué son amant ?
De fil en aiguille, le SRPJ découvre que Audrey est aussi la maitresse d’un certain Rémy Chesne. Coiffeur de son métier, père de famille et veuf. Sa femme, Nadège, a mis fin à ses jours 5 ans auparavant. Il a lui aussi tout d’un homme tranquille.
Mais les enquêteurs vont découvrir que l’homme abattu dans la grotte était l’ancien amant de Nadège, la femme du coiffeur.