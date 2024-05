Documentaire



À l’époque du Christ, les Valaques étaient des bergers, isolés de tout, vivant en autarcie quasi complète ; ils occupaient les montagnes du nord de la Grèce. Ils étaient organisés en clans soudés et animés d’un grand désir de se développer. Ils ont acquis un nouveau pouvoir en devenant citoyens romains, ont su s’expatrier et s’adapter au point de devenir indispensables. Ils sont devenus brasseurs à Hambourg, Joailliers à Vienne, fourreurs à Budapest, minotiers à Alexandrie, financiers à New York, enseignants à Athènes… sans avoir réellement perdu l’esprit du clan. « La Grande Danse » est l’histoire d’un homme qui vit aujourd’hui dans les montages de ses ancêtres. Une fois par an, son village organise la Grande Danse qui réunit tous les Valaques, au soir du 15 août, sur les hautes terres de Samarina.



Un documentaire de Despina PANTAZIS