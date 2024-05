Documentaire

Le transport représente l’une des principales préoccupations dans la lutte pour protéger l’environnement, environ 10 % des gaz à effet de serre étant émis par les camions et les voitures. Cet épisode présente des solutions innovantes en matière d’écologie pour les transports de demain.

À Magdebourg, en Allemagne, des chercheurs entendent rendre les déplacements quotidiens plus écologiques grâce à des vélos cargos électriques qui se déplacent sans conducteur. En France, une chaîne de supermarchés livre la capitale en passant par la Seine : les bateaux transportant plus de marchandises que les camions, ils permettent d’économiser du carburant. Dans la ville portuaire allemande de Rostock, le bac qui traverse le fleuve Warnow fonctionne désormais à l’électricité, grâce à des batteries dotées d’une autonomie élevée et à des panneaux solaires placés sur le toit du bateau.

Série documentaire (Allemagne, 2023, 44mn)

