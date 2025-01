Conférence

Les fibres de lin sont utilisées par l’homme depuis plus de 36 000 ans. Par ailleurs la France est aujourd’hui le premier producteur mondial de lin textile, il y a donc une longue histoire entre l’homme et cette plante. Après des éléments de contexte, cette plante remarquable sera présentée ainsi que l’évolution des pratiques pour disposer de ses précieuses fibres. Leur usage dans le textile est bien connu, mais elles ont d’autres applications, par exemple le renforcement des matériaux composites. On assiste aujourd’hui au renouveau des matériaux issus de ressources renouvelables pour répondre à nos défis tels que la réduction de consommation d’énergie, d’émission de CO2 et de déchets. Mais demain dans un contexte de changement climatique, d’évolution de l’agriculture et de besoins planétaires, comment imaginer l’avenir de cette culture ?