Documentaire



Mardi 14 février 2006. Il pleut à Shishmaref. Température extérieure, 2°. Tout serait normal si nous n’étions pas en Alaska au cœur de l’hiver. « À cette époque, il neige et fait entre -23 et -30 degrés », déplore Tony Weyiouanna, un habitant de Shishmaref, ce village septentrional devenu tristement célèbre car il aura bientôt disparu, victime du réchauffement climatique.

Le permafrost diminue, les glaciers fondent, laissant les vagues atteindre le village et emporter les maisons les plus proches du bord de la falaise. Les habitants de Shishmaref, qui appartiennent au peuple Eskimo, craignent de perdre leur culture et leurs traditions quand ils auront à partir s’installer dans un endroit plus sûr mais moins adapté à leurs modes de vie.

Shishmaref, Le village à la dérive

Un film de Morad Aït Habbouche, Hervé Corbière

©Ampersand