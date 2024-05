Documentaire



Véritable miroir de la société, l’école a changé au gré des générations, des modes et des nouveaux défis de la société. Chômage, précarité, mixité sociale et nouvelles technologies ont contribué à modifier son visage. Instituteurs, maîtres et professeurs, engagés de la maternelle au lycée, sont les mieux placés pour renseigner sur l’école d’aujourd’hui et aider à en dresser un état des lieux. Ils nous confient leur détresse et leur sentiment d‘abandon.