Documentaire

Des œufs sculptés en forme d’horloge à plus de 60 euros. Des cloches et des poules parées d’or. De gigantesques lapins aux trois chocolats. Chaque année, pendant la période de Pâques, les grands artisans chocolatiers français rivalisent d’imagination pour proposer à leurs clients les créations les plus folles. Cette année, La maison Ladurée a même conçu un œuf, disposé sur un socle en feuilles d’or, serti de plumes en chocolat et qui dévoile en son cœur une marquise en cacao. Prix d’achat : 230 euros ! Les chocolatiers réalisent à Pâques en une semaine entre 10 et 15 % de leur chiffre d’affaire. Alors, chacun a sa stratégie pour attirer dans son magasin un maximum de clients. Certains comme le MOF mondialement reconnu Jean-Paul Hévin jouent sur la qualité et sur des fèves de cacao qui viennent des plantations les plus réputées de la planète. L’artiste du chocolat, Patrick Roger, réalise, quant à lui, des sculptures monumentales qu’il dispose dans ses magasins. Les jeunes chocolatiers ont aussi de la suite dans les idées. Steve et Jane Djioli, les gérants de la plus ancienne chocolaterie de Paris, ont choisi d’organiser une chasse aux œufs géante pour mettre en valeur leurs créations, des œufs à 60 euros pièce dessinés par une illustratrice qui travaille d’habitude pour le créateur Karl Lagerfeld. Qui sont ces artisans qui fabriquent des chocolats comme on crée des bijoux ? Quelles sont leurs stratégies pour se démarquer ? Un documentaire de Gina Lunkiesa.