Documentaire

Et si on arrêtait l’invasion avant qu’il ne soit trop tard…. Figurez-vous que le lapin représente une réelle menace et qu’il fait même partie des 100 espèces les plus envahissantes au monde. Evalués au moins à 700 individus en Nouvelle-Calédonie, les lapins font des dégâts considérables. Ils agissent directement sur la composition de la flore et sur la structure du couvert végétal. Pour ce nouveau numéro de WEARI, Cédric a voulu en savoir plus sur les actions mises en place localement pour faire face à cette menace.