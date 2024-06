Documentaire



Il ne se passe pas une semaine sans que la dangerosité des pesticides ne soit pointée du doigt par des associations environnementales, des chercheurs et des victimes. Ces produits sont omniprésents dans l’air, l’eau, les sols et l’alimentation et constituent une pollution diffuse, permanente. En plus de leur persistance dans l’environnement, un autre problème majeur est le nombre de produits existants. Plus de 300 principes actifs sont autorisés en France.