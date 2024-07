Conférence

On trouve en ville une mosaïque de milieux : jardins, friches, potagers… Ce terreau urbain est-il plus fertile pour la biodiversité ? Après avoir distingué espèces généralistes et spécialistes, les invités évoquent les conséquences d’un sol imperméabilisé sur les plantes et les pollinisateurs, la compétition possible entre abeilles domestiques et pollinisateurs sauvages, ou encore quelles politiques de la ville favorisent la biodiversité.