Documentaire

Des poubelles qui regorgent de produits comestibles, des hypermarchés qui jettent des produits frais dont la date limite de vente permet la consommation pendant encore quatre jours, des tonnes de poisson ou de fruits et légumes qui finissent dans les broyeurs… Les Français jettent en moyenne 21% des aliments qu’ils achètent, ce qui représente presque 6 millions de tonnes de déchets alimentaires, soit 20 kg par an et par habitant. Un scandale, à l’heure où huit millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Qui est responsable d’une telle aberration ? Comment est-on passé d’une culture du respect de la nourriture, à celle de surconsommation ? Aujourd’hui, le gaspillage semble une fatalité, voire une norme. Dans ce documentaire, Marie-Pierre Raimbault a enquêté sur ce gâchis à grande échelle, et plongé sa caméra dans les poubelles. Si le constat reste effrayant, des solutions se dessinent aujourd’hui : des collectifs œuvrent de sorte que la lutte anti-gaspillage vienne des industriels et de chaque foyer… Un documentaire de Marie Pierre Raimbault.