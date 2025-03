Documentaire

C’est la nouvelle tendance : les fruits et légumes frais découpés séduisent de plus en plus de consommateurs. Faciles à consommer, bons et sains, ces végétaux prêts à consommer font le bonheur des enfants et des consommateurs pressés. Que ce soit en supermarché ou dans les cantines scolaires, cette solution nous aiderait à manger nos 5 fruits et légumes par jour. Alors pourquoi les Français sont prêts à payer jusqu’à 8 fois plus cher ces fruits frais découpés ? La fraîcheur et les qualités nutritionnelles sont-elles préservées ? Quel est l’impact écologique de cette nouvelle tendance de consommation qui pousse aux suremballages plastiques ?