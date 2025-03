Podcast

Les activités humaines (transports, industrie, chauffage, agriculture,…) émettent de nombreux polluants, qui se propagent dans l’environnement par différents canaux, et viennent polluer sols et sédiments. Même très faiblement, de grandes étendues peuvent ainsi être durablement polluées, on parle alors de pollution diffuse.

La prise de conscience du caractère fini des ressources et de la fragilité du système planétaire lui-même s’étend désormais au sol. La communauté des chercheurs et des chercheuses en sciences du sol a pleinement joué son rôle d’alerte grâce à son ouverture vers les sciences de l’écologie. Elle a fait émerger des problématiques majeures comme le rôle du sol dans le changement climatique ou comme composante essentielle de la biodiversité. Cela impose une vision du sol dans laquelle agriculture, alimentation et environnement sont étroitement imbriqués.

Une fois le constat de pollution établi, de quelles solutions disposons-nous pour littéralement, redonner vie aux sols ?