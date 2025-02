Podcast

Sous nos baskets évoluent nématodes, collemboles, acariens, vers et autres animaux d’une grouillantes diversité. Mais ne pensez pas que le sol s’arrête à ses bestioles ! Michorizes, amibes, micro-organismes et microbes de toutes sortent farfouillent eux aussi sous terre, échangeant avec les plantes nutriments contre carbone… Tout un business ! Ces sols de toutes sortes façonnent nos paysages, influencent nos cultures… et notre futur. Car notre solnous nourrit et nous protège, mais qui le protège, lui ?