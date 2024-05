Conférence

« Sous terre » est le fruit d’une rencontre entre un biologiste et un illustrateur passionné par la vulgarisation scientifique. Cette rencontre ouvre les portes du monde grouillant de vie sous terre.

Les sols, souvent sous-estimés et méconnus, abritent un écosystème d’une richesse incroyable, tant en termes de faune que de flore. Dans cet univers souterrain, des interactions complexes entre les différentes espèces se déploient, offrant un spectacle fascinant de la biodiversité en action.

La diversité de la vie souterraine est véritablement étonnante. Des micro-organismes invisibles à l’œil nu, tels que les bactéries et les champignons, constituent les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Leur rôle dans la décomposition de la matière organique est crucial pour la santé des sols et la disponibilité des nutriments essentiels aux plantes.

À un niveau supérieur, une multitude d’invertébrés, tels que les vers de terre, les coléoptères et les araignées, prospèrent dans ce milieu. Leurs activités de creusement, de décomposition et de prédateurs contribuent à la structure et à la fertilité du sol, favorisant ainsi la croissance des plantes.

Les plantes elles-mêmes jouent un rôle vital dans cet écosystème souterrain. Leurs racines explorent le sol en quête d’eau et de nutriments, tandis que les micro-organismes symbiotiques présents dans le sol les aident à absorber les nutriments essentiels, comme l’azote et le phosphore.

Les interactions entre les différentes espèces du sol sont également remarquables. Par exemple, les vers de terre ingèrent la matière organique en décomposition, la digèrent et la transforment en nutriments plus facilement absorbables par les plantes. En retour, les racines des plantes fournissent aux vers de terre un habitat et une source de nourriture. C’est un exemple d’une relation symbiotique qui profite à toutes les parties impliquées.

De plus, les sols soutiennent une incroyable diversité de champignons, dont beaucoup établissent des relations symbiotiques avec les plantes. Les mycorhizes, par exemple, forment des associations avec les racines des plantes, aidant à étendre leur réseau racinaire et à accroître leur capacité à absorber les nutriments du sol.