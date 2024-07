Podcast



Si l’éco-anxiété est un phénomène individuel et une émotion intime, faut-il pour autant y répondre de façon individuelle ? Quelles sont les solutions collectives et concrètes ? Comment favoriser la mise en mouvement et la solidarité pour répondre à l’éco-anxiété ? Quels enseignements avons-nous à tirer de différentes luttes (féministes, antiracistes, décoloniales, etc.) ?

Pour en parler, Encore Heureux reçoit Tanguy Descamps, co-auteur de Vivre avec l’éco-anxiété l’éco-lucidité (éd. Actes Sud, 2024), Canoubis, activiste afro & écoféministe et Hala Bounaidja Rachedi, activiste écoféministe décoloniale et thérapeute engagée.