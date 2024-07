Conférence

Les orages et les tornades sont des phénomènes météorologiques spectaculaires qui captivent l’imagination humaine depuis toujours. Parmi les nombreux aspects fascinants de ces événements, le coup de foudre est sans doute l’un des plus impressionnants et mystérieux. Ce phénomène naturel, qui se manifeste par une décharge électrique intense, est souvent au centre des discussions lorsque l’on parle de conditions climatiques extrêmes.