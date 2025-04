Article

Ce phénomène météorologique est méconnu, mais ses effets peuvent être tout aussi dévastateurs que ceux d’un ouragan ou d’une tornade. Un derecho est défini comme une vaste ligne d’orages accompagnée de vents violents qui se déplace rapidement.

Contrairement aux tornades, qui sont des vortex localisés, les derechos s’étendent sur des centaines de kilomètres et affectent souvent de larges zones géographiques. Pour qu’un système orageux soit classé comme tel, il doit produire des vents soutenus de plus de 93 km/h et parcourir une distance d’au moins 400 kilomètres. Ces vents peuvent provoquer des dégâts matériels considérables, arrachant des arbres, renversant des véhicules et endommageant des structures.

Les derechos se forment généralement dans des conditions atmosphériques où l’air chaud et humide est surplombé par de l’air plus frais et plus sec. Cette configuration crée une instabilité qui favorise le développement d’orages puissants.

Lorsque ces orages s’alignent et se déplacent de manière coordonnée, ils peuvent générer les vents puissants caractéristiques des derechos.

L’un de leurs aspects les plus redoutables est leur imprévisibilité. Alors que les météorologues peuvent souvent prévoir les conditions propices à leur formation, déterminer l’heure exacte et le lieu de leur impact reste un défi.

De plus, leur rapidité laisse peu de temps pour se préparer, ce qui augmente le potentiel de dégâts matériels et de blessures humaines.