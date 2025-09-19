Ressources Dans la même catégorie

Article PFAS : les polluants tenaces Les substances per- et polyfluoroalkylées, communément appelées PFAS, sont devenues un sujet de préoccupation croissant pour les scientifiques, les...

Conférence Les catastrophes hydro-météorologiques Les catastrophes naturelles, qu’elles soient sismiques, climatiques ou géologiques, ont toujours représenté une menace pour les sociétés humaines. Mais...

Documentaire Les chasseurs de grêle En Bulgarie, les tempêtes de grêle qui déciment les récoltes ne cessent de s’intensifier. Chaque année, il faut envoyer davantage...

Conférence Données météo et performance agricole Optimisation des rendements, gestion durable de l’eau, anticipation des maladies ou des aléas climatiques : les enjeux des coopératives...

Conférence Les dessous de la neige de culture La neige « artificielle » « de culture » « à canon » est un thème récurrent, au cœur...

Conférence Agriculture durable & avenir des fermes Plongez au cœur des enjeux du maraîchage biologique intensif avec Baptiste Saulnier, cofondateur de la ferme Cultive, aujourd’hui centre...

Conférence Catastrophes naturelles : de l’urgence à la planification Annabelle Moatty est Chercheuse en Géographie et Aménagement du territoire et travaille actuellement à l’Institut de Physique du Globe...

Podcast La vie rêvée des résidus végétaux des activités humaines Dans cette émission , nous partons fouiller les poubelles ! Celles des céréaliers et des cultures en tout genre,...

Documentaire Eau, le grand gaspillage La politique de l’eau en France est totalement incohérente et favorise la surexploitation de nos réserves par une agriculture...

Documentaire Enquête sur le commerce illégal des raies en Inde Pour attirer l’attention sur le trafic de raies pêchées au large de l’Inde, une jeune journaliste mène l’enquête jusqu’en...

Documentaire Xenius – Comprendre les mécanismes des réactions en chaîne Une réaction en chaîne est une réaction dans laquelle un des agents nécessaires à la réaction est produit lui-même...

Documentaire Quand la nature se déchaîne – Roussillon, beauté fragile Sur le littoral méditerranéen, la mer se déchaîne. Attaquée de toutes parts, la côte Vermeille souffre et s’érode, comme...

Documentaire En quête d’énergie durable Une mise en perspective des choix environnementaux auxquels les Français vont être confrontés dans les années à venir. Loin...

Documentaire L’Esprit Sorcier – Tout comprendre sur l’atmosphère Fred et l’équipe de C’est pas Sorcier 2.0 vous expliquent tout sur l’atmosphère, en long, en large, et surtout...

Documentaire Comprendre comment se décuple le CO2 sur la Terre Avec cet échantillonnage et la représentation de la répartition du CO2, les scientifiques ont pu déterminer que le souffle...

Documentaire Sale temps pour la planète – Equateur : sur des charbons ardents (2/2) Avec son sommet couvert de neiges éternelles, le Cotopaxi est un symbole du pays. Pourtant ce volcan est avant...

Documentaire La consommation durable : un privilège de riches ? Toujours plus de personnes veillent à ce que leurs habitudes en matière de consommation n’alimentent ni la crise climatique,...

Conférence Comme un lapin dans les phares : biodiversité et transports Quel est le rôle joué par les transports dans les changements qui affectent la biosphère ? Une présentation des...

Conférence Le Tour de France en montagne : quels enjeux touristiques et environnementaux ? Événement sportif diffusé dans 190 pays, le Tour de France est un outil de promotion touristique très prisé dans...