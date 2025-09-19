En Indonésie, sur la côte nord de l’île de Java, la montée des eaux dévore chaque jour un peu plus les terres de nombreuses villes et villages. Pris au piège, les habitants luttent pour survivre.
Les substances per- et polyfluoroalkylées, communément appelées PFAS, sont devenues un sujet de préoccupation croissant pour les scientifiques, les...
Les catastrophes naturelles, qu’elles soient sismiques, climatiques ou géologiques, ont toujours représenté une menace pour les sociétés humaines. Mais...
En Bulgarie, les tempêtes de grêle qui déciment les récoltes ne cessent de s’intensifier. Chaque année, il faut envoyer davantage...
Optimisation des rendements, gestion durable de l’eau, anticipation des maladies ou des aléas climatiques : les enjeux des coopératives...
La neige « artificielle » « de culture » « à canon » est un thème récurrent, au cœur...
Plongez au cœur des enjeux du maraîchage biologique intensif avec Baptiste Saulnier, cofondateur de la ferme Cultive, aujourd’hui centre...
Annabelle Moatty est Chercheuse en Géographie et Aménagement du territoire et travaille actuellement à l’Institut de Physique du Globe...
Dans cette émission , nous partons fouiller les poubelles ! Celles des céréaliers et des cultures en tout genre,...
La politique de l’eau en France est totalement incohérente et favorise la surexploitation de nos réserves par une agriculture...
Pour attirer l’attention sur le trafic de raies pêchées au large de l’Inde, une jeune journaliste mène l’enquête jusqu’en...
Une réaction en chaîne est une réaction dans laquelle un des agents nécessaires à la réaction est produit lui-même...
Sur le littoral méditerranéen, la mer se déchaîne. Attaquée de toutes parts, la côte Vermeille souffre et s’érode, comme...
Une mise en perspective des choix environnementaux auxquels les Français vont être confrontés dans les années à venir. Loin...
Fred et l’équipe de C’est pas Sorcier 2.0 vous expliquent tout sur l’atmosphère, en long, en large, et surtout...
Avec cet échantillonnage et la représentation de la répartition du CO2, les scientifiques ont pu déterminer que le souffle...
Avec son sommet couvert de neiges éternelles, le Cotopaxi est un symbole du pays. Pourtant ce volcan est avant...
Toujours plus de personnes veillent à ce que leurs habitudes en matière de consommation n’alimentent ni la crise climatique,...
Quel est le rôle joué par les transports dans les changements qui affectent la biosphère ? Une présentation des...
Événement sportif diffusé dans 190 pays, le Tour de France est un outil de promotion touristique très prisé dans...
Marie Maurange, agricultrice, exploite sa ferme bio dans les quartiers nord de Marseille. Produire des aliments sains, créer des...
