Documentaire

Les pesticides sont partout : dans nos champs, nos assiettes, et même dans l’air que nous respirons. Si leur usage a permis d’accroître les rendements agricoles et de lutter contre les parasites, leur impact sur la santé humaine et l’environnement soulève de plus en plus d’inquiétudes. Ces substances chimiques, censées protéger les cultures, s’infiltrent insidieusement dans nos organismes et perturbent les équilibres biologiques.