Documentaire

Les dates limites de consommation entraînent le gaspillage de nourriture encore consommable, l’équivalent de 7 kilos par an et par habitant. Une famille a accepté de participer à un test : un repas uniquement à base de produits périmés. Cette enquête révèle comment les fameuses dates limites de consommation inscrites sur les yaourts, les plats cuisinés ou les boîtes de conserves ont aussi pour objectif de nous faire acheter toujours davantage. Pour prouver que la plupart des aliments sont encore tout à fait mangeables bien après leur date de péremption, une famille d’Avignon, Laetitia, Julien et leurs deux enfants, a accepté de participer à une expérience : cuisiner (et déguster) un repas uniquement composé de produits périmés. Un documentaire de Michel Guétienne et Mathias Garnier (Agence Capa)