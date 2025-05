Conférence

Parce qu’elle signifie sans détour la nécessité de rompre avec la boussole du PIB, la décroissance est un projet clair qui provoque des réactions vives. Sa radicalité séduit les acteurs du monde privé qui ont compris l’ampleur de la redirection écologique à engager, en même temps qu’elle soulève de nombreuses questions :

– La décroissance est-elle synonyme de récession ?

– Comme projet politique, ne contredit-elle pas l’idée qu’une entreprise qui réussit est immanquablement vouée à croître ? Et corollairement, suppose-t-elle une réduction uniforme de l’activité économique ?

– Quelle articulation ménage-t-elle entre puissance publique et initiative privée ?

– Quel imaginaire a-t-elle à opposer à celui de la Start-up nation et à son héros, l’entrepreneur conquérant, qui n’entrevoit les limites que comme de nouvelles frontières à franchir ?

– Autant de questions que nous aborderons en compagnie de Aurélien Acquier, Delphine Batho, Alain Grandjean, Timothée Parrique, Fanny Picard, Sophie Robert-Velu, Yannick Servant lors d’une conférence facilitée par Alexandre Florentin et Cédric Villani.