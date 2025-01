Podcast

Le mois de décembre est arrivé au son des grelots, apportant avec lui guirlandes de lumières, vin chaud, chansons entêtantes et pull moche. Noël et sa magie est là, alimentée par un capitalisme décapant et une empreinte carbone toujours plus lourde… D’ailleurs, il ne fait déjà plus vraiment froid. Alors, au Labo des Savoirs, on s’est posé la question : Noël en 2050, ça ressemblera à quoi ?