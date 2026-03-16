Dans un contexte d’urgences climatiques, météorologiques et environnementales, la France s’est dotée d’une planification visant à accélérer la transition...
Eboulements, glissements de terrain et submersion marine malmènent le patrimoine naturel de la Normandie. Les 640 kilomètres de côtes...
La permaculture est un système de conception inspiré des écosystèmes naturels, visant à créer des environnements durables et autosuffisants....
Au coeur des forêts primaires, cinq gardiens se lèvent enrayer la destruction de ces poumons verts indispensables à notre...
ABE vous emmène sur une île qui n’a plus vu tomber une seule goutte de pluie depuis près de...
Les Suisses avalent 37’000 tonnes de pastèques par an. La tendance actuelle est de consommer ce fruit même en...
Au coeur des forêts primaires, cinq gardiens se lèvent pour réveiller les consciences. Dans ce volet : la jeune...
L’eau est au cœur des enjeux mondiaux, confrontée à des défis toujours plus complexes à mesure que le climat...
Une enquête documentaire sur le cynisme d’une industrie qui teste la toxicité de ses produits sur des prisonniers réduits...
L’activité humaine, aujourd’hui redoutablement destructrice, pourrait-elle s’avérer conciliable avec la préservation de notre environnement ? D’un continent à l’autre,...
La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...
Derrière les feux qui ravagent l’Amazonie se révèlent les rouages d’un système où intérêts politiques et économiques priment sur...
Chaque année, plusieurs milliards de dollars sont dépensés pour pomper l’eau et la purifier afin de répondre aux besoins...
Partie de Floride, une marée rouge dérive vers l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Alerte ! Il s’agit, comme nos algues...
KLORANE BOTANICAL FOUNDATION a reçu Francis Hallé, scientifique de renommée internationale le vendredi 15 avril 2022 à Lavaur, siège...
Le Rhin n’est pas seulement une des voies fluviales les plus empruntées au monde, il fournit également des millions...
En février 2009, quatre militants de la cause climatique, dont l’ancien directeur de Greenpeace UK, et un membre des...
Glyphosate, reconnu comme l’herbicide le plus largement utilisé dans le monde, figure dans de nombreux débats environnementaux et de...
La forêt, en Europe, est le produit de plusieurs millénaires d’aménagements, de coutumes, de codes, de lois, d’artisanats et...
La Suisse a la réputation d’être la championne de la propreté. Mais sa richesse lui joue des tours : elle...
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