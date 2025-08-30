Pour préserver notre planète, Il est urgent de faire différemment pour nos logements !
Réalisateur : SCHMIDT – LECLERC – BRULE
Comment vaincra-t-on la crise écologique et sociale actuelle? Vaste question. Dans son talk, Magali Payen nous montre en quoi...
La co-évolution entre biodiversité et humanité illustre une relation complexe où chaque partie influence le développement de l’autre. Depuis...
Les bâtiments, les matériaux, le dessin des rues, le plan des villes dont nous avons hérité sont à l’origine...
Depuis l’invention de l’ampoule il y a 150 ans, la lumière artificielle illumine nos maisons, nos rues et le...
Avec cet échantillonnage et la représentation de la répartition du CO2, les scientifiques ont pu déterminer que le souffle...
Le changement climatique laisse aujourd’hui place à la découverte de vestiges archéologiques sur les glaciers alpins de plus de...
Ces particules de plastiques qui flottent dans la Méditerranée
Peut-on concilier sauvegarde de l’environnement et croissance démographique ? Depuis l’apparition de la lignée humaine, il y a 7...
A Jakarta, le compte à rebours a déjà commencé. Rien ne pourra empêcher le désastre. Jakarta coule. La mer...
L’énergie solaire s’est considérablement développée ces dernières années dans notre région, où l’ensoleillement est très favorable : 2800 heures...
S’agissant de 2050, il y a toutes sortes de questions qui se posent mais il y a évidemment la...
Madagascar, l’île continent, a perdu une immense partie de ses forêts. Comment changer les choses et préserver ce patrimoine...
On connaît bien la pollution plastique, la pollution bactériologique, ou encore la pollution chimique de la mer. Mais il...
Le changement climatique est l’un des défis les plus pressants de notre époque. Il se manifeste par une élévation...
Inférieurs au millième de millimètre, les nanoplastiques se retrouvent un peu partout dans l’environnement. Une équipe de scientifiques est...
Cette conférence, qui a lieu à Chimie ParisTech (membre de PSL), a pour objectif de faire un état des...
L’urgence climatique s’impose comme l’une des problématiques les plus pressantes de notre époque. Ce phénomène global, amplifié par les...
Au Mozambique, la plus grande opération de réintroduction d’animaux sauvages au monde vient de commencer. Des centaines d’animaux venus...
Que l’on échange des graines ou du savoir, la biodiversité végétale est entre nos mains. Dans les villes, les...
Alors que chaque année près de 40 milliards de tonnes de CO₂ sont rejetées dans l’atmosphère du fait de...
