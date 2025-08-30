Ressources Dans la même catégorie

Conférence C’est notre imagination qui nous sauvera (ou pas) Comment vaincra-t-on la crise écologique et sociale actuelle? Vaste question. Dans son talk, Magali Payen nous montre en quoi...

Conférence Co-évolution entre biodiversité et humanité La co-évolution entre biodiversité et humanité illustre une relation complexe où chaque partie influence le développement de l’autre. Depuis...

Conférence La densification des villes face au changement climatique ? Les bâtiments, les matériaux, le dessin des rues, le plan des villes dont nous avons hérité sont à l’origine...

Documentaire Comprendre la pollution lumineuse Depuis l’invention de l’ampoule il y a 150 ans, la lumière artificielle illumine nos maisons, nos rues et le...

Documentaire Comprendre comment se décuple le CO2 sur la Terre Avec cet échantillonnage et la représentation de la répartition du CO2, les scientifiques ont pu déterminer que le souffle...

Conférence Glaciers, un trait d’union entre les hommes Le changement climatique laisse aujourd’hui place à la découverte de vestiges archéologiques sur les glaciers alpins de plus de...

Documentaire Quand les poissons mangent du plastique Ces particules de plastiques qui flottent dans la Méditerranée

Conférence Humains du futur, futur de l’humain Peut-on concilier sauvegarde de l’environnement et croissance démographique ? Depuis l’apparition de la lignée humaine, il y a 7...

Documentaire Indonésie : adieu Jakarta A Jakarta, le compte à rebours a déjà commencé. Rien ne pourra empêcher le désastre. Jakarta coule. La mer...

Documentaire Ombre et lumière dans l’industrie du soleil L’énergie solaire s’est considérablement développée ces dernières années dans notre région, où l’ensoleillement est très favorable : 2800 heures...

Conférence L’énergie en 2050 S’agissant de 2050, il y a toutes sortes de questions qui se posent mais il y a évidemment la...

Documentaire Forêts de Madagascar, un trésor à sauver Madagascar, l’île continent, a perdu une immense partie de ses forêts. Comment changer les choses et préserver ce patrimoine...

Documentaire L’océan poubelle On connaît bien la pollution plastique, la pollution bactériologique, ou encore la pollution chimique de la mer. Mais il...

Conférence Changement climatique et enjeux de transformation Le changement climatique est l’un des défis les plus pressants de notre époque. Il se manifeste par une élévation...

Documentaire La face cachée de la pollution au plastique Inférieurs au millième de millimètre, les nanoplastiques se retrouvent un peu partout dans l’environnement. Une équipe de scientifiques est...

Conférence Développer les recherches sur les récifs coralliens Cette conférence, qui a lieu à Chimie ParisTech (membre de PSL), a pour objectif de faire un état des...

Conférence L’urgence climatique L’urgence climatique s’impose comme l’une des problématiques les plus pressantes de notre époque. Ce phénomène global, amplifié par les...

Documentaire Le grand repeuplement de Zinave au Mozambique | Les nouveaux mondes sauvages Au Mozambique, la plus grande opération de réintroduction d’animaux sauvages au monde vient de commencer. Des centaines d’animaux venus...

Documentaire Biodiversité en partage Que l’on échange des graines ou du savoir, la biodiversité végétale est entre nos mains. Dans les villes, les...